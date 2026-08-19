New York: pioggia di acquisti su Alexandria Real Estate Equities

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali , che tratta in rialzo del 7,77%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alexandria Real Estate Equities più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Alexandria Real Estate Equities mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,59 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 50,42. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 45,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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