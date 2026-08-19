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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 14 agosto
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19 agosto 2026 - 16.45
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Scorte petrolio nella settimana del 14 agosto su base settimanale (WoW) 4,41 Mln barili
, in calo rispetto al precedente 17,42 Mln barili (la previsione era 200K barili).
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