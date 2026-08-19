Milano 17:35
52.618 -0,75%
Nasdaq 20:50
29.461 -0,10%
Dow Jones 20:50
53.465 +0,23%
Londra 17:35
10.743 +0,14%
Francoforte 17:35
26.091 -0,14%

Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 14 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 14 agosto
USA, Scorte petrolio nella settimana del 14 agosto su base settimanale (WoW) 4,41 Mln barili, in calo rispetto al precedente 17,42 Mln barili (la previsione era 200K barili).
Condividi
```