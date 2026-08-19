Milano 15:09
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Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Unione Europea, Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,1%.
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