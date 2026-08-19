Milano 15:07
53.011 -0,01%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 15:08
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Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in luglio

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Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in luglio
Unione Europea, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,9%, in aumento rispetto al precedente +2,8% (in linea con le stime degli analisti).
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