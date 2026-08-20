Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per l'Hang Seng Index, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 25.999,4 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 24.990,8 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 25.999,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)