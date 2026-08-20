Milano 15:08
52.688 +0,13%
Nasdaq 19-ago
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Dow Jones 19-ago
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Londra 15:09
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per l'Hang Seng Index, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 25.999,4 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 24.990,8 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 25.999,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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