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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un timido +0,07%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 25.654,8 e supporto visto a quota 25.512,9. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 25.796,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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