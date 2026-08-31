Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Hang Seng Index, che in chiusura evidenzia un timido +0,07%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 25.654,8 e supporto visto a quota 25.512,9. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 25.796,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)