Milano 12:34
52.794 +0,24%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 12:35
10.755 +0,06%
Francoforte 12:35
26.012 +0,11%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance dell'Hang Seng Index, con una variazione percentuale dello 0,80%.

Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.892,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.310,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.474.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```