Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance dell'Hang Seng Index, con una variazione percentuale dello 0,80%.
Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.892,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.310,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.474.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)