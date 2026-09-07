Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 4/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Seduta decisamente positiva per l'Hang Seng Index, che ha terminato in rialzo dell'1,74%.
Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25.796,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 25.359,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 26.234,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)