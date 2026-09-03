Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per l'Hang Seng Index, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 25.220 con tetto rappresentato dall'area 25.493,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25.128,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)