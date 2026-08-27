Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Seduta in frazionale rialzo per l'Hang Seng Index, che ha terminato gli scambi in aumento a 25.653.
Le implicazioni di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.937,9 con primo supporto visto a 25.439,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25.226,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)