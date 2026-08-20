Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Seduta in ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un decremento dello 0,75%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52.260. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 53.335. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.901.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)