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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta in ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un decremento dello 0,75%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52.260. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 53.335. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51.901.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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