ENAC porta il mondo dell’aviazione civile al Meeting di Rimini

(Teleborsa) - Il mondo dell’aviazione civile al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto, grazie a ENAC che per il terzo anno consecutivo in uno spazio espositivo propone conoscenza delle tecnologie del volo ed esperienze immersive e professioni del volo.



Un’area di 130 metri quadrati, dal titolo "Connessioni umane - Ogni viaggio nasce dalle persone", ospitata all’interno del padiglione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Galassia Infrastrutture", in cui Enac ha creato uno spazio tecnologico ed esperienziale pensato per chi vuole conoscere più da vicino le attività dell’Ente, approfondire i temi della tutela dei diritti dei passeggeri e vivere in prima persona l’emozione di trovarsi ai comandi di un aereo attraverso i simulatori.



Tra le principali attrazioni dello stand, infatti, ci sono tre simulatori di volo, dedicati a diverse tipologie di velivoli: Airbus A320, Boeing B737 e Cessna C172 G1000. Una novità di questa edizione è l’Angolo del Pilota, uno spazio pensato soprattutto per bambini e ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo dell’aviazione.



Funzionari e professionisti di ENAC sono a disposizione dei visitatori per raccontare le attività svolte nei principali ambiti dell’aviazione civile, dalla sicurezza ai diritti dei passeggeri, dalle tutele per le persone con disabilità e a ridotta mobilità alla sostenibilità, dalla mobilità aerea innovativa alla formazione.



Tra gli appuntamenti in agenda, il panel del 25 agosto, alle ore 17:00, "Il Paese che si muove" che ospita l’intervento del Commissario straordinario Enac Carlo Mearelli insieme al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

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