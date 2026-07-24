Aeroporti territoriali, intesa tra CDP ed Enac Servizi per nuovi modelli di sviluppo

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti e Enac Servizi hanno firmato un accordo per l’innovazione e la sostenibilità degli aeroporti territoriali in Italia. L’intesa, sottoscritta a inizio estate, diventa ora operativa: CDP lavorerà nell’ambito del Polo di consulenza InvestEU, il programma della Commissione europea volto a sostenere gli investimenti in progetti di interesse generale.



In base all’accordo, CDP fornirà assistenza e consulenza a Enac Servizi che attualmente gestisce una rete di 24 aeroporti demaniali territoriali.



In particolare, Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la sua struttura di Advisory e i suoi Centri di Competenza specializzati, supporterà la società in house dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile nella strutturazione degli interventi che si sviluppano secondo due assi strategici:

• il primo riguarda la resilienza e l’efficienza energetica degli aeroporti regionali, anche con iniziative orientate alla decarbonizzazione della mobilità aerea;

• il secondo mira alla valorizzazione logistica degli aeroporti territoriali, nel loro ruolo di hub dell’intero sistema di trasporto, in modo da favorire servizi integrati, l’accessibilità agli utenti e quindi l’attrattività degli scali.



Hanno firmato l’accordo per CDP la Responsabile Advisory, Maria Elena Perretti, e per Enac Servizi l’Amministratore Unico, Marco Trombetti.



"Siamo orgogliosi di poter lavorare insieme a Enac Servizi per l’evoluzione degli aeroporti demaniali territoriali. Grazie alle competenze specialistiche e all’esperienza maturata, Cassa Depositi e Prestiti è impegnata a proporre le soluzioni operative e gestionali volte a realizzare maggiori sinergie per una mobilità sempre più avanzata, integrata e sostenibile. In particolare, CDP darà il suo supporto attraverso analisi tecniche e valutazioni economiche, accompagnando la pianificazione delle iniziative per rafforzarne l’efficacia e così accrescere l’attrattività degli scali", ha commentato la Responsabile Advisory di CDP, Maria Elena Perretti.



"L'avvio operativo di questa collaborazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione degli aeroporti demaniali territoriali gestiti da Enac Servizi. Lavorare insieme a Cassa Depositi e Prestiti significa poter contare su competenze qualificate per sviluppare modelli innovativi che rafforzino la sostenibilità, la resilienza e l'attrattività delle infrastrutture, riconoscendone al tempo stesso il ruolo strategico per i territori. Ringrazio CDP per la condivisione di questa visione e per il contributo che metterà a disposizione del progetto. Siamo convinti che questo percorso consentirà di accelerare interventi capaci di coniugare efficienza energetica, sviluppo della mobilità e creazione di nuovo valore per le comunità locali, anche attraverso un utilizzo sempre più evoluto delle potenzialità degli scali in gestione", ha sottolineato l’Amministratore Unico di Enac Servizi, Marco Trombetti.

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