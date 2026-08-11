Enac: insediato il Commissario straordinario Carlo Mearelli

(Teleborsa) - Si è insediato oggi, 11 agosto 2026, il Commissario straordinario dell’Enac, Dott. Carlo Mearelli, nominato lo scorso 6 agosto con decreto del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini.



Il Commissario straordinario eserciterà, in sostituzione del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione, assicurando la continuità dell’azione amministrativa e il regolare svolgimento delle attività istituzionali.



"Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato il Commissario Mearelli – nella consapevolezza del ruolo strategico che l’Enac riveste per il trasporto aereo e per il Paese. Rivolgo un sentito ringraziamento all'Avv. Pierluigi Di Palma per l'opera svolta nel corso del suo mandato di Presidente. I risultati conseguiti hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo del trasporto aereo, favorendone una crescita senza precedenti e promuovendo, al contempo, una prospettiva orientata alla mobilità aerea innovativa e sostenibile.



Metterò la mia esperienza a disposizione dell’Enac per valorizzarne le competenze e garantire continuità ed efficacia alla sua azione istituzionale, affinché il sistema dell’aviazione civile nazionale continui a rappresentare un motore di sviluppo e un fattore di competitività per il Paese".



"Concludo il mio mandato alla guida dell’Enac con la consapevolezza di aver contribuito, insieme a tutta la comunità dell’Ente, a rafforzarne il ruolo strategico per il sistema Paese – ha dichiarato il Presidente uscente Di Palma. – Ringrazio tutte le donne e gli uomini dell’Enac per il lavoro svolto in questi anni e rivolgo al Dott. Mearelli i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà mettere la sua esperienza e le sue competenze al servizio dell’Ente e dell’intero comparto dell’aviazione civile".



L’incarico del Commissario straordinario, della durata di sei mesi, con possibilità di proroga, cesserà con l’insediamento del nuovo Presidente. Il Dott. Mearelli vanta una consolidata esperienza nei settori del trasporto aereo, della logistica e delle infrastrutture. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi in Alitalia, presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e in Anas. È stato Amministratore Delegato di Malpensa Logistica Europa e ha ricoperto ruoli di vertice nel Gruppo BCube, fino alla nomina a Presidente della Federazione europea dei manager dei trasporti (FICT).



Le esperienze più recenti sono concentrate sui temi della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale applicata alla logistica e dello sviluppo dell'intermodalità, partecipando al confronto istituzionale e scientifico sulla modernizzazione delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è laureato in Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo, giornalista pubblicista e autore di contributi sui temi della logistica, dei trasporti e della mobilità.

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