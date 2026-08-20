Milano 15:10
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Dow Jones 19-ago
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Londra 15:10
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Francoforte: andamento negativo per Puma

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Puma
Ribasso composto e controllato per Puma, che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti.
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