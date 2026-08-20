Francoforte: giornata depressa per Puma

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Puma , con una flessione del 2,23%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Puma rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Puma mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24,75 Euro con area di resistenza individuata a quota 25,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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