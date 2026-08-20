Londra: andamento negativo per Prudential

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , con una flessione dell'1,91%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Prudential subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico di Prudential suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,98 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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