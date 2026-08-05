Londra: in perdita Prudential

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,89% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Prudential rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 10,76 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 10,06. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 9,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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