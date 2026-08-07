Londra: andamento rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi , che avanza bene del 2,78%.



Lo scenario su base settimanale di Prudential rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Prudential mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,34 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,67. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```