Londra: risultato positivo per Prudential
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, in guadagno del 2,15% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prudential più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Prudential resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,55 sterline. Supporto visto a quota 10,36. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 10,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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