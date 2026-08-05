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Crolla a Londra Prudential

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Londra Prudential
Ribasso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che passa di mano in perdita del 6,99%.
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