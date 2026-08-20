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New York: giornata negativa in Borsa per Walmart

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Walmart
Ribasso per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione, che passa di mano in perdita dell'8,85%.
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