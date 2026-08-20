Opening Bell stonata per Wall Street
(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,83% sul Dow Jones; sulla stessa linea, cede alle vendite l'S&P-500, che retrocede a 7.685 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,42%; come pure, leggermente negativo l'S&P 100 (-0,27%).
Gli investitori restano cauti dopo l’intervento a sorpresa della vigilia del Tesoro americano, che ha allentato la pressione sui titoli di Stato a livello globale: aumenterà almeno del doppio la dimensione delle operazioni di riacquisto destinate a sostenere la liquidità dei titoli nominali a più lunga scadenza, scendendo in campo dopo che nei giorni scorsi il rendimento del titolo trentennale aveva raggiunto i massimi da quasi.
Sul fronte fronte societario, focus sul titolo Walmart: il colosso della grande distribuzione ha alzato l'outlook 2026, ma ha mancato le attese degli analisti sulle vendite. Occhi puntati anche su Alibaba, dopo un utile trimestrale inferiore alle attese per l'aumento della spesa in intelligenza artificiale, nonostante ricavi in crescita.
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