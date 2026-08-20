Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,83% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, cede alle vendite l' S&P-500 , che retrocede a 7.685 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100 , che mostra un calo dello 0,42%; come pure, leggermente negativo l' S&P 100 (-0,27%).



Gli investitori restano cauti dopo l’intervento a sorpresa della vigilia del Tesoro americano, che ha allentato la pressione sui titoli di Stato a livello globale: aumenterà almeno del doppio la dimensione delle operazioni di riacquisto destinate a sostenere la liquidità dei titoli nominali a più lunga scadenza, scendendo in campo dopo che nei giorni scorsi il rendimento del titolo trentennale aveva raggiunto i massimi da quasi.



Sul fronte fronte societario, focus sul titolo Walmart : il colosso della grande distribuzione ha alzato l'outlook 2026, ma ha mancato le attese degli analisti sulle vendite. Occhi puntati anche su Alibaba , dopo un utile trimestrale inferiore alle attese per l'aumento della spesa in intelligenza artificiale, nonostante ricavi in crescita.







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