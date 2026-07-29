Quadro rialzista per Walmart

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Apprezzabile rialzo per la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione , tra i componenti del Nasdaq 100 , in guadagno dell'1,22% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 113,1 USD, Walmart è molto appetibile con stop loss impostato a quota 105 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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