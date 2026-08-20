Walmart chiude secondo trimestre in crescita oltre il consensus e alza guidance per fine anno

Ma titolo scivola nel premarket con investitori cauti su previsioni

(Teleborsa) - Il colosso della grande distribuzione scivola nel premarket di Wall Street nonostante i conti trimestrali in crescita oltre il consensus e il rialzo della guidance per fine anno. Il titolo risente della cautela degli investitori sulle previsioni per il terzo trimestre.



Nel secondo trimestre del 2026 Walmart ha registrato ricavi in crescita su base annua del 5,9% a 187,9 miliardi di dollari, facendo meglio dei 187,0 miliardi stimati dagli analisti. Le vendite globali di e-commerce sono cresciute del 23% e il business pubblicitario globale è cresciuto del 38%. L'utile operativo rettificato è aumentato del 17,4% a 9,1 miliardi. L'utile per azione rettificato è cresciuto del 19,1% a 0,81 dollari, superando il consensus degli analisti fermo a 0,74 dollari.



L'azienda inoltre ha fornito le previsioni per il terzo trimestre e rivisto al rialzo le stime per l'intero anno fiscale.



Per il terzo trimestre, Walmart stima una crescita delle vendite nette tra il 3,0% e il 3,75% e una crescita dell'utile operativo rettificato tra il 2,0% e il 4,0%. Per l'anno fiscale 2027, si prevede una crescita delle vendite nette tra il 4,0% e il 5,0% e una crescita dell'utile operativo rettificato tra il 7,0% e l'8,5%, il tutto a valuta costante. L'utile per azione rettificato dovrebbe attestarsi tra 0,62 e 0,64 dollari per il terzo trimestre e tra 2,80 e 2,87 dollari per l'intero anno fiscale 2027.







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