New York: netto calo registrato da Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Retrocede molto la principale compagnia di navigazione , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,16%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Norwegian Cruise Line Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 16,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,93. Il peggioramento di Norwegian Cruise Line Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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