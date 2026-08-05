Forte interesse per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Brilla il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , tra i titoli dell'indice CAC40 , che chiude la seduta con un aumento dell'1,59%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Eurofins Scientific presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 68,82 Euro, con stop loss impostato a quota 63,48 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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