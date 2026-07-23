Parigi: seduta difficile per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che mostra un -5,1%.



La tendenza ad una settimana di Eurofins Scientific è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Eurofins Scientific mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 69,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 65,43. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 74,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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