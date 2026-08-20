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Parigi: risultato positivo per Michelin

Migliori e peggiori
Parigi: risultato positivo per Michelin
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso dei pneumatici, che tratta in utile dell'1,85% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Michelin rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big dei pneumatici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 34,53 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,93 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 34,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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