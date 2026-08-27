Parigi: in calo Michelin

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei pneumatici , in flessione del 2,25% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Michelin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, la big dei pneumatici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 34,79 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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