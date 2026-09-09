Milano 15:04
51.781 -0,76%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 15:04
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Francoforte 15:04
25.662 -1,33%

Parigi: movimento negativo per Michelin

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Michelin
Ribasso composto e controllato per il colosso dei pneumatici, che presenta una flessione del 2,02% sui valori precedenti.
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