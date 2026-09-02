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Parigi: si concentrano le vendite su Michelin

Migliori e peggiori
Parigi: si concentrano le vendite su Michelin
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dei pneumatici, con una flessione del 2,24%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Michelin subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico della big dei pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,46 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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