Parigi: si concentrano le vendite su Michelin

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dei pneumatici , con una flessione del 2,24%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Michelin subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico della big dei pneumatici è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 34,46 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 33,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```