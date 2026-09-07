Parigi: performance negativa per Michelin

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dei pneumatici , che presenta una flessione dell'1,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Michelin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dei pneumatici rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Michelin è in rafforzamento con area di resistenza vista a 34,82 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,34. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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