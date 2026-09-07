Parigi: performance negativa per Michelin
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dei pneumatici, che presenta una flessione dell'1,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Michelin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dei pneumatici rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Michelin è in rafforzamento con area di resistenza vista a 34,82 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,34. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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