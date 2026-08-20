PLATINUM del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Ottima performance per il metallo bianco-argenteo, che ha chiuso in rialzo del 4,78%.
Il quadro tecnico di breve periodo del platino mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.836. Rischio di discesa fino a 1.753,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.918,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)