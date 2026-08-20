Trump perde la pazienza: "da oggi guerra economica contro l'Iran"

(Teleborsa) - "Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro, non l'hanno colta". Lo annuncia Donald Trump su Truth.



Pertanto, oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese! Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti", scrive ancora avvertendo inoltre che "qualsiasi Paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende".



Il conflitto, dunque, sembra lontano da una soluzione con Teheran pronto ad alzare il tiro. Proprio ieri il Financial Times - che cita 2 fonti vicine al regime di Teheran, entra ancora più nel dettaglio rivelando che l ’Iran avrebbe valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare ulteriormente il conflitto. Le stesse fonti riferiscono che, in particolare, le forze iraniane avrebbero considerato possibili attacchi contro asset Usa in Paesi, ad esempio la Bulgaria, che ha autorizzato l’uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata, dopo che una base britannica sull’isola è stata colpita da un drone a marzo scorso. Ma il "perimetro" d'azione è, sulla carta, ampio: a Creta c’è Souda Bay, punto d’appoggio per la Sesta Flotta americana nel Mediterraneo. Nell'ipotetico mirino, anche Incirlik, in Turchia, una delle principali basi utilizzate dalla Us Air Force nell’area. Come anche la Romania.



Quanto all'Italia c'è da sottolineare che le principali installazioni americane presenti nel nostro Paese si trovano oltre la gittata normalmente attribuita ai principali missili iraniani a medio raggio, dunque, uno scenario se non impossibile, quantomeno improbabile. Tra queste Sigonella, in Sicilia, ma anche Aviano, in Friuli-Venezia Giulia, infine, strutture dell’esercito americano sono presenti a Vicenza.





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