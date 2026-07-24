Caro-benzina, Governo al lavoro: Meloni vede Giorgetti

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
ha avuto oggi un confronto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
Al centro del colloquio - come spiegano fonti di Palazzo Chigi
- "la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti". In particolare, il Governo "sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili".
E' ormai sotto gli occhi di tutti che non è bastato il fragile accordo di una pace mai decollata, con i prezzi dei carburanti
che sono tornati a salire in fretta mentre su Hormuz
continuano a soffiare venti di guerra.
Non a caso, in questi giorni, il governo si è detto più volte pronto, "se sarà necessario", a intervenire di nuovo. Il prezzo dei carburanti in Italia ovviamente è cresciuto
, in linea con i mercati internazionali, ma meno di quanto sia cresciuto negli altri Paesi europei a cui dobbiamo confrontarci - ha ribadito proprio nelle scorse ore il ministro delle Imprese, Adolfo Urso -. Il governo è intervenuto in maniera tempestiva, e anche efficace, e se sarà necessario un ulteriore intervento, lo faremo. Mi auguro in maniera altrettanto efficace, e quindi mirata".
Nella giornata di oggi, venerdì 24 luglio
, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 euro/litro per la benzina e 2,161 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale,
invece, il prezzo medio self è di 2,059 euro/l per la benzina e 2,228 euro/l per il gasolio.