Trump: se Houthi attaccheranno altre navi gli USA riterranno l'Iran responsabile

Gli aggiornamenti

(Teleborsa) - "Un anno fa gli Stati Uniti d'America hanno attaccato con grande forza gli Houthi, per la loro interferenza con il commercio e gli scambi, sparando contro delle navi. Da allora, e durante il nostro conflitto con l'Iran, si sono comportati in modo molto responsabile. Purtroppo, ora hanno ripreso a sparare, sparando contro due navi saudite la scorsa notte". Lo ha scritto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, sul suo profilo Truth.



"Vi prego di considerare questo come un monito - ha aggiunto - se dovessero ripetere un simile gesto, gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile, in quanto gli Houthi sono un'organizzazione per procura e/o un loro rappresentante, e infliggeranno pesanti sanzioni militari all'Iran e, naturalmente, agli stessi Houthi, dei quali sono profondamente deluso, poiché fino ad ora si sono comportati in modo molto professionale e intelligente".



Nelle scorse ore gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato il loro primo attacco contro navi mercantili negli ultimi mesi, aprendo un nuovo fronte nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il gruppo, con base nello Yemen, ha preso di mira due petroliere saudite nel Mar Rosso con missili e droni.



Il governo saudita ha confermato l'attacco a una petroliera per prodotti raffinati, la Encelia. La marina britannica ha affermato che una petroliera è stata colpita nella parte meridionale del Mar Rosso, vicino alla città saudita di Al Shuqaiq. Gli Houthi hanno dichiarato che la seconda nave colpita si chiamava Layla ed era una petroliera.



Intanto, gli Stati Uniti hanno condotto per il dodicesimo giorno consecutivo raid aerei contro siti militari iraniani, tra cui installazioni missilistiche e di difesa aerea.



In precedenza, Trump ha affermato che le forze americane distruggeranno un ponte o una centrale elettrica ogni volta che l'Iran sparerà contro navi nello Stretto di Hormuz. L'Iran ha avvertito che colpirà infrastrutture e ponti nella regione, comprese le centrali energetiche, se Trump darà seguito a questa minaccia. Le ostilità non mostrano quindi segni di attenuazione, con né gli Stati Uniti né l'Iran che fanno marcia indietro o dichiarano che è il momento di nuovi negoziati.

Condividi

```