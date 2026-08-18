Regno Unito, sussidi disoccupazione luglio calano a sorpresa

(Teleborsa) - Calano a sorpresa i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito: a luglio sono risultati in flessione di 11.000 unità, dopo aver riportato una caduta di 6.400 unità a giugno (rivisto da un preliminare di +6.700). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 16.500 unità stimato dal consensus.



Invariato il tasso di disoccupazione, che si conferma al 4,9% a giugno, come a maggio e rispetto al 4,8% atteso dagli analisti.



Nei tre mesi a giugno, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 83 mila unità, contro la salita di 147 mila unità del mese precedente.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, a giugno, un incremento del 3,5% escludendo i bonus dal +3,4% del mese precedente e indicato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,1%, dal +4,4% del mese precedente (+4% atteso dagli analisti).

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