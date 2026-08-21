Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
La giornata del 20 agosto chiude piatta per il CABLE, che riporta un +0,18%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3663, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3564. L'equilibrata forza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3762.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)