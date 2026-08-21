Milano 14:44
52.736 +0,13%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 14:44
10.780 +0,30%
Francoforte 14:44
26.093 +0,42%

Londra: performance negativa per GSK

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per GSK
Pressione sull'azienda biofarmaceutica, che tratta con una perdita del 2,29%.
Condividi
```