Milano 10:32
52.969 +0,58%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:32
10.773 +0,23%
Francoforte 10:32
26.074 +0,35%

Londra: performance negativa per Experian

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Experian
Pressione sulla società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che tratta con una perdita del 2,09%.
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