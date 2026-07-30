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Londra: andamento negativo per GSK

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per GSK
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda biofarmaceutica, che sta segnando un calo del 2,79%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, GSK è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,8 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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