Londra: andamento negativo per GSK

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda biofarmaceutica , che sta segnando un calo del 2,79%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Tecnicamente, GSK è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,8 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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