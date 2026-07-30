Milano 11:48
51.508 +0,13%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 11:48
10.960 +0,47%
Francoforte 11:48
25.496 +0,14%

Londra: performance negativa per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Sage
Seduta in ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che mostra un decremento del 3,48%.
Condividi
```