Londra: andamento negativo per GSK

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda biofarmaceutica , che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di GSK , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di GSK mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 19,57 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 18,95. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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