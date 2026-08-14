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Londra: rosso per GSK

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per GSK
Composto ribasso per l'azienda biofarmaceutica, in flessione del 2,32% sui valori precedenti.
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