Londra: scambi al rialzo per Lion Finance
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Lion Finance, che tratta in utile del 2,27% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Lion Finance rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Lion Finance confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 131,6 sterline con primo supporto visto a 128,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 126,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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