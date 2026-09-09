Milano 14:43
51.638 -1,03%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:43
10.694 -1,09%
Francoforte 14:43
25.610 -1,53%

"Buy" per Lion Finance

Finanza
"Buy" per Lion Finance
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Seduta vivace per Lion Finance, tra i titoli dell'indice FTSE 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,41%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 137 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 129,7 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```