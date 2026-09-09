"Buy" per Lion Finance
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Seduta vivace per Lion Finance, tra i titoli dell'indice FTSE 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,41%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 137 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 129,7 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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