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Forte interesse per Lion Finance

Finanza
Forte interesse per Lion Finance
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Rialzo marcato per Lion Finance, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dell'1,35% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Lion Finance favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 135,4 sterline con stop loss fissato a quota 129,7 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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