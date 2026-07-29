Madrid: giornata depressa per Banco Santander

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola , con una flessione del 2,12%.



Il movimento di Banco Santander , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo dell' istituto di credito spagnolo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,86. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 12,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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