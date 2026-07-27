Madrid: balza in avanti Banco Santander

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca spagnola , che tratta in utile del 3,01% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco Santander più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' istituto di credito spagnolo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,41 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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